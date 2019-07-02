Барселона оформит трансфер Гризманна на этой неделе

Новости спорта: Чемпион мира близок к переходу в Барселону.

Барселона в ближайшие дни объявит о трансфере нападающего Атлетико Антуана Гризманна, сообщает ESPN. Каталонцы выплатят клаусулу француза, которая с 1 июля составляет 120 миллионов евро.

Чемпион Испании хочет завершить переход Гризманна до начала предсезонной подготовки (14 июля). Кроме Барселоны на нападающего претендуют Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Ранее генеральный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что Гризманн станет футболистом Барселоны. Француз в свою очередь успел заявить, что определился со следующим местом работы.

В минувшем сезоне форвард сборной Франции принял участие в 48 матчах за Атлетико, забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.

Барселона по итогам сезона выиграла Ла Лигу, но не добилась успеха в Кубке Испании и Лиге чемпионов.