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Отец Неймара встретится с представителями Барселоны

Отец Неймара встретится с представителями Барселоны
09:36 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Звезда "ПСЖ" полна решимости вернуться на "Камп Ноу"

Неймар да Силва Сантос старший и адвокат футболиста должны встретиться с представителем "Барселоны" Андре Кюри уже сегодня, 2 июля, чтобы обсудить возвращение игрока парижан в Каталонию, как сообщает интернет-издание Esporte Interativo.

Кюри – один из самых приближенных людей к президенту клуба Бартомеу. Андре собирается изложить все ключевые моменты переговоров с точки зрения "Барселоны" отцу и адвокату Неймара.

Напомним, недавно президент Ла Лиги отметил, что не желает возвращения игрока в Испанию.

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"ПСЖ" желает получить примерно ту же сумму (222 миллиона евро), за которую осуществляли покупку бразильца. По данным источника, французский клуб заинтересован в том, чтобы включить в сделку других футболистов "Барселоны". Среди возможных вариантов – Дембеле и Коутиньо.

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ПСЖ, ФК Барселона, Неймар, Футбол, Примера, Новости футбола.
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