Отец Неймара встретится с представителями Барселоны

Новости спорта: Звезда "ПСЖ" полна решимости вернуться на "Камп Ноу"

Неймар да Силва Сантос старший и адвокат футболиста должны встретиться с представителем "Барселоны" Андре Кюри уже сегодня, 2 июля, чтобы обсудить возвращение игрока парижан в Каталонию, как сообщает интернет-издание Esporte Interativo.

Кюри – один из самых приближенных людей к президенту клуба Бартомеу. Андре собирается изложить все ключевые моменты переговоров с точки зрения "Барселоны" отцу и адвокату Неймара.

Напомним, недавно президент Ла Лиги отметил, что не желает возвращения игрока в Испанию.

"ПСЖ" желает получить примерно ту же сумму (222 миллиона евро), за которую осуществляли покупку бразильца. По данным источника, французский клуб заинтересован в том, чтобы включить в сделку других футболистов "Барселоны". Среди возможных вариантов – Дембеле и Коутиньо.