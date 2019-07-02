Рома договорилась с Ювентусом о переходе звездного форварда

Новости спорта: Джалоросси теперь предстоит договориться с аргентинцем.

Ювентус готов отпустить нападающего Гонсало Игуаина в Рому, сообщает gianlucadimarzio.com.

Отмечается, что руководству джалоросси осталось договориться о деталях трансфера непосредственно с аргентинским форвардом. Пока неизвестно, идет речь об аренде или о переходе на постоянной основе.

Игуаин играл в составе бьянконери с 2016 по 2018 год, а прошлый сезон провел на правах аренды в двух клубах: первую половину в Милане, вторую — в Челси.

До Ювентуса аргентинец в течение трех лет играл за Наполи, а до этого выступал за Ривер Плейт и Реал.

За полсезона Игуаин провел за Челси 18 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей. За Милан аргентинец отыграл 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Напомним, что этим летом джалоросси уже объявили о подписании защитника Ювентуса Леонардо Спинаццолы и полузащитника Наполи Амаду Диавара. Также Рома близка к подписанию защитника Аталанты Джнлуки Манчини.

К слову, на днях из Ромы в Наполи перешел центральный защитник Костас Манолас, а на место Спинаццолы в Ювентус перебрался левый защитник Лука Пеллегрини.

Рома, которую недавно возглавил экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека, в прошлом сезоне заняла шестое место в Серии А. Волки в новой кампании сыграют в группе Лиги Европы.