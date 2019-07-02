Скачать
Вторник, 02.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Рома договорилась с Ювентусом о переходе звездного форварда

Рома договорилась с Ювентусом о переходе звездного форварда
12:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Джалоросси теперь предстоит договориться с аргентинцем.

Ювентус готов отпустить нападающего Гонсало Игуаина в Рому, сообщает gianlucadimarzio.com.

Отмечается, что руководству джалоросси осталось договориться о деталях трансфера непосредственно с аргентинским форвардом. Пока неизвестно, идет речь об аренде или о переходе на постоянной основе.

Игуаин играл в составе бьянконери с 2016 по 2018 год, а прошлый сезон провел на правах аренды в двух клубах: первую половину в Милане, вторую — в Челси.

До Ювентуса аргентинец в течение трех лет играл за Наполи, а до этого выступал за Ривер Плейт и Реал.

За полсезона Игуаин провел за Челси 18 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей. За Милан аргентинец отыграл 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Напомним, что этим летом джалоросси уже объявили о подписании защитника Ювентуса Леонардо Спинаццолы и полузащитника Наполи Амаду Диавара. Также Рома близка к подписанию защитника Аталанты Джнлуки Манчини.

К слову, на днях из Ромы в Наполи перешел центральный защитник Костас Манолас, а на место Спинаццолы в Ювентус перебрался левый защитник Лука Пеллегрини.

Рома, которую недавно возглавил экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека, в прошлом сезоне заняла шестое место в Серии А. Волки в новой кампании сыграют в группе Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, Гонсало Игуаин, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)
02 Реал определился с будущим Лунина
03 Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
04 Наоми Осака сенсационно проиграла на старте Уимблдона 2019
05 Дэвид Хэй оценил перспективы Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь