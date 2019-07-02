Скачать
Вторник, 02.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Вербич - о новичках Динамо и целях на следующий сезон

Вербич - о новичках Динамо и целях на следующий сезон
17:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Словенский легионер Динамо подевал о тренировочных сборах команды.

Хавбек киевского Динамо Беньямин Вербич, который пропустил остаток сезона-2018/19 из-за травмы, рассказал, как проходят его тренировки на сборах в Австрии и высказался касательно грядущей кампании.

"Тренировки достаточно тяжелые, но за этим мы сюда и приехали. Чтобы тяжело работать и хорошо подготовиться к сезону. Под солнцем тренироваться тяжело. Но лично для меня дождливая погода лучше, потому что нормально дышится и нет яркого солнца. В дождливую погоду мяч летит быстрее, потому для меня это лучше.

Что сейчас самое сложное? Вся беговая работа без мяча. Тяжело не только физически, но и психологически, ведь работаем ежедневно, день за днем. Мы должны настроить себя на это, а на тренировках делать все ради команды. Мы знаем тренера, ведь работаем вместе уже два года. Мы знаем упражнения, понимаем требования, и это делает тренировки легче.

У Кадири была микротравма, потому пока мы играли вместе не так много времени. А что касается Караваева, то он знаком мне по Заре. Он - фантастический игрок. И мы очень рады, что он теперь с нами.

У нас и в прошлом сезоне была прекрасная команда, но помешали травмы. Этот год очень важен. На предсезонной подготовке нужно быть внимательными, чтобы обойтись без повреждений. Важно оставаться на поле и работать. Каждый должен делать все, что в его силах, чтобы оставаться в форме. Я согласен с Франом. У нас великолепная команда, а впереди – много турниров. Будет интересно", - приводит слова 25-летнего словенца официальный сайт киевского Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Беньямин Вербич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)
02 Реал определился с будущим Лунина
03 Дэвид Хэй оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
05 Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь