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Безотосный может продолжить карьеру в Черноморце

Безотосный может продолжить карьеру в Черноморце
22:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Дмитрий Безотосный может продолжить карьеру в Черноморце.

Бывший голкипер Габалы Дмитрий Безотосный может продолжить карьеру в Черноморце, сообщает odessa.online. По данным источника, опытный вратарь тренируется вместе с Моряками.

Напомним, что недавно Безотосный покинул Габалу после 4,5 лет выступлений в Азербайджане.

В составе Черноморца Безотосный играл с 2011 по 2015 год. Также в чемпионате Украины вратарь выступал за запорожский Металлург.

Также на просмотре в Черноморце сейчас находится еще один опытный футболист, полузащитник Константин Ярошенко.

Черноморец по итогам завершившегося сезона в УПЛ вылетел в Первую лигу. Моряки в переходных матчах проиграли Колосу (0:0; 0:2).

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ФК Черноморец, Футбол, Новости футбола, Дмитрий Безотосный.
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