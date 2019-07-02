Матар может продолжить карьеру в России

Новости спорта: Матар Дийе попал в сферу интересов московских клубов.

Нападающий Олимпика Матар Дийе попал в сферу интересов московских клубов, сообщает championat.com.

Недавно сенегальский форвард находился на просмотре в киевском Динамо и даже провел спарринг в составе бело-синих против Полесья. Однако киевский клуб не стал покупать Матара из-за слишком высокой трансферной стоимости футболиста.

Дийе присоединился к Олимпику в январе этого года и с того времени принял участие в 13 матчах команды, забив 7 голов и отдав результативную передачу.

Контракт сенегальского форварда с донецким клубом истекает в 2022 году.