Модрич отказался от перехода в Милан

Новости спорта: Хорватский полузащитник хочет остаться в Реале.

Хоть Милан и пропустит грядущий розыгрыш еврокубков, но новое руководство команды собирается ощутимо повысить средний уровень игроков команды, в чем большой вес может иметь Звонимир Бобан, который возглавил футбольный департамент клуба.

Легендарный хорватский полузащитник пытался убедить Луку Модрича перебраться в стан Милана — сообщает Marca со ссылкой La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что игрок Реала в речи при получении приза лучшего игрока года по версии FIFA упомянул Бобана в качестве своего вдохновителя.

Впрочем, это Милану никоим образом не помогло. Модрич намерен остаться в Реале и вновь блистать под руководством Зидана.