Месси отреагировал на поражение Аргентины в полуфинале Кубка Америки

Новости спорта: Лидер сборной Аргентины разочарован поражением от Бразилии.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Матч завершился со счетом 0:2.

Аргентинец раскритиковал работу арбитра.

«Я думаю, что мы показали свою лучшую игру на турнире. Старались, но не реализовали моменты. Попали в штангу и перекладину. Бразильцы не превосходили нас, совершали грязные фолы, была игра рукой, но сегодня вечером судьи ни разу не использовали систему VAR. Это просто невероятно!» - сказал Месси.

В финале Кубка Америки Бразилия сыграет с победителем другой полуфинальной пары Чили — Перу. Аргентину ожидает матч за третье место.