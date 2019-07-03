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Травмированный Неймар отпраздновал победу Бразилии в раздевалке сборной

Травмированный Неймар отпраздновал победу Бразилии в раздевалке сборной
11:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лидер "селесао" отпраздновал вместе с командой выход в финал Кубка Америки.

Сборная Бразилии вышла в финал Кубка Америки, обыграв в полуфинале команду Аргентины. Поединок состоялся на стадионе Минейрао в Белу-Оризонти и завершилась со счетом 2:0.

Один из лидеров "селесао" Неймар пропускает турнир из-за травмы. Однако форвард не упустил возможности поддержать свою сборную после важной победы.

Неймар пришел в раздевалку Бразилии и отпраздновал выход в финал вместе с партнерами по национальной команде. Фотографию опубликовала пресс-служба южноамериканской сборной.

Напомним, что финале Кубка Америки подопечные Тите сыграют с победителем пары Чили - Перу.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии вышла в финал Кубка Америки впервые за 12 лет.

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Сборная Бразилии, Неймар, Сборная Аргентины, Кубок Америки.
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