Травмированный Неймар отпраздновал победу Бразилии в раздевалке сборной

Сборная Бразилии вышла в финал Кубка Америки, обыграв в полуфинале команду Аргентины. Поединок состоялся на стадионе Минейрао в Белу-Оризонти и завершилась со счетом 2:0.
Один из лидеров "селесао" Неймар пропускает турнир из-за травмы. Однако форвард не упустил возможности поддержать свою сборную после важной победы.
Неймар пришел в раздевалку Бразилии и отпраздновал выход в финал вместе с партнерами по национальной команде. Фотографию опубликовала пресс-служба южноамериканской сборной.
A ALEGRIA DE ESTAR NA FINAL!
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/o3LpwKtfXp
— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 3 июля 2019 г.
Напомним, что финале Кубка Америки подопечные Тите сыграют с победителем пары Чили - Перу.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии вышла в финал Кубка Америки впервые за 12 лет.