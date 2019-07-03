Шахтер отправился в Австрию на второй сбор

Новости спорта: Донецкий клуб будет готовиться к старту сезона в австрийском Фельдене.

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» утром в среду, 3 июля, отправился на второй предсезонный сбор. «Горняки» будут работать в австрийском Фильдене.

После двух дней выходных донецкий "Шахтер" вернулся к работе и отправился на второй тренировочный сбор в Австрию. Второй сбор "горняков" пройдет в австрийском Фельдене с 3 по 12 июля. Напомним, первый этап чемпиона Украины к новому сезону прошел в Германии.

В Германии "Шахтер" провел два спарринга – 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0.

А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана.