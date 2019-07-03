Скачать
Среда, 03.07.2019
Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC
Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC
Зозуля официально подписал контракт с Альбасете
Зозуля официально подписал контракт с Альбасете
ЧЕ-2019 по баскетболу: стали известны участники 1/4 финала
ЧЕ-2019 по баскетболу: стали известны участники 1/4 финала
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор

Игрок Динамо попал в сферу интересов Сан-Паулу

Игрок Динамо попал в сферу интересов Сан-Паулу
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Защитник киевского “Динамо” 26-летний бразильский футболист Сидклей попал в сферу интересов “Сан-Паулу”.

Бразильский клуб собирается усилить левый фланг и рассматривает варианты с футболистами, выступающими в иностранных чемпионатах. Об этом сообщает 90 Min.

Для усиления защиты “Сан-Паулу” обратил внимание на 19-летнего полузащитника сборной Уругвая U-20 Максимилиано Араухо, а также на 26-летнего защитника киевского “Динамо” Сидклея.

Ранее сообщалось об интересе к Сидклею со стороны бразильского “Интернасьонала” (Порту-Алегри), который хотел арендовать футболиста, но динамовцы настаивают на продаже.

Шахтер отправился в Австрию на второй сбор

Сидклей перешел в “Динамо” летом 2018 года из “Палмейраса” и сыграл за киевлян в 23 матчах во всех турнирах. В его активе 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт бразиьского футболиста с “Динамо” рассчитан до лета 2023 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Сидклей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
03 Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке
04 Защитник Динамо перешел в Карпаты
05 Шарапова снялась с Уимблдона 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь