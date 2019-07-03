Игрок Динамо попал в сферу интересов Сан-Паулу

Новости спорта: Защитник киевского “Динамо” 26-летний бразильский футболист Сидклей попал в сферу интересов “Сан-Паулу”.

Бразильский клуб собирается усилить левый фланг и рассматривает варианты с футболистами, выступающими в иностранных чемпионатах. Об этом сообщает 90 Min.

Для усиления защиты “Сан-Паулу” обратил внимание на 19-летнего полузащитника сборной Уругвая U-20 Максимилиано Араухо, а также на 26-летнего защитника киевского “Динамо” Сидклея.

Ранее сообщалось об интересе к Сидклею со стороны бразильского “Интернасьонала” (Порту-Алегри), который хотел арендовать футболиста, но динамовцы настаивают на продаже.

Сидклей перешел в “Динамо” летом 2018 года из “Палмейраса” и сыграл за киевлян в 23 матчах во всех турнирах. В его активе 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт бразиьского футболиста с “Динамо” рассчитан до лета 2023 года.