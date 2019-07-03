Коноплянка пропустил первую тренировку Шальке

Новости спорта: Украинский футболист находится в поисках нового клуба.

29-летний украинский полузащитник «Шальке» Евгений c не принял участия в первой предсезонной тренировке немецкой команды.

Коноплянка находится в поисках нового клуба. Также новые команды себе ищут еще два игрока «Шальке» — Набиль Бенталеб и Хамза Мендил.

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» предложил Коноплянке трехлетний контракт.

Евгений выступает за «Шальке» с 2016-го года. В минувшем сезоне футболист провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до лета 2020-го года.