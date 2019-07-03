Скачать
Среда, 03.07.2019
Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC
Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC
Зозуля официально подписал контракт с Альбасете
Зозуля официально подписал контракт с Альбасете
ЧЕ-2019 по баскетболу: стали известны участники 1/4 финала
ЧЕ-2019 по баскетболу: стали известны участники 1/4 финала
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор

Коноплянка пропустил первую тренировку Шальке

Коноплянка пропустил первую тренировку Шальке
13:46 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский футболист находится в поисках нового клуба.

29-летний украинский полузащитник «Шальке» Евгений c не принял участия в первой предсезонной тренировке немецкой команды.

Коноплянка находится в поисках нового клуба. Также новые команды себе ищут еще два игрока «Шальке» — Набиль Бенталеб и Хамза Мендил.

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» предложил Коноплянке трехлетний контракт.

Евгений выступает за «Шальке» с 2016-го года. В минувшем сезоне футболист провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Зозуля официально подписал контракт с Альбасете

Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до лета 2020-го года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
03 Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке
04 Шарапова снялась с Уимблдона 2019
05 Защитник Динамо перешел в Карпаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь