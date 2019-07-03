Аталанта надеется перехватить Малиновского у Сампдории

Новости спорта: Ранее сообщалось о том, что "Сампдория" очень близка к подписанию Руслана Малиновского.

Однако "Аталанта", которая также претендовала на украинского полузащитника "Генка", еще не сдалась в борьбе за игрока, который является одним из приоритетных вариантов для наставника команды Джан Пьеро Гасперини.

Клуб из Бергамо предпримет попытку перехватить Малиновского у "Сампдории". При этом "Аталанта" хочет договориться с "Генком" за сумму, которая не превышает 20 млн евро.

У "Аталанты" есть важное преимущество над "Сампдорией" в борьбе за Малиновского – команда в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.