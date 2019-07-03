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Аталанта надеется перехватить Малиновского у Сампдории

Аталанта надеется перехватить Малиновского у Сампдории
17:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Ранее сообщалось о том, что "Сампдория" очень близка к подписанию Руслана Малиновского.

Однако "Аталанта", которая также претендовала на украинского полузащитника "Генка", еще не сдалась в борьбе за игрока, который является одним из приоритетных вариантов для наставника команды Джан Пьеро Гасперини.

Клуб из Бергамо предпримет попытку перехватить Малиновского у "Сампдории". При этом "Аталанта" хочет договориться с "Генком" за сумму, которая не превышает 20 млн евро.

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У "Аталанты" есть важное преимущество над "Сампдорией" в борьбе за Малиновского – команда в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

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ФК Аталанта, Футбол, ФК Сампдория, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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