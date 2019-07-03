Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

3 июля донецкая команда прибыла в Фельден (Австрия), где проведет ближайшие 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.
На сбор в Австрию отправились 31 футболист:
вратари - Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков;
защитники - Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили;
полузащитники - Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Тайсон, Андрей Тотовицкий, Вячеслав Танковский, Веллингтон Нем;
нападающие - Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Оларенважу Кайоде, Густаво Бланко Лещук.
На втором этапе подготовки, который продлится до 12 июля, подопечные Луиша Каштру проведут 5 контрольных матчей.
5 июля
13.00. “Шахтер” - “Юрдинген” (Крефельд, Германия)
18.00. “Шахтер” - “Копенгаген” (Копенгаген, Дания)
8 июля
13.00. “Шахтер” - “Пролетер” (Нови-Сад, Сербия)
19.00. “Шахтер” - “Вольфсбергер” (Вольфсберг, Австрия)
11 июля
18:30. “Шахтер” - АПОЭЛ (Никосия, Кипр)