Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Новости спорта: Футболисты донецкого клуба “Шахтер” начинают второй сбор в рамках предсезонной подготовки.

3 июля донецкая команда прибыла в Фельден (Австрия), где проведет ближайшие 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

На сбор в Австрию отправились 31 футболист:

вратари - Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков;

защитники - Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили;

полузащитники - Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Тайсон, Андрей Тотовицкий, Вячеслав Танковский, Веллингтон Нем;

нападающие - Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Оларенважу Кайоде, Густаво Бланко Лещук.

На втором этапе подготовки, который продлится до 12 июля, подопечные Луиша Каштру проведут 5 контрольных матчей.

5 июля

13.00. “Шахтер” - “Юрдинген” (Крефельд, Германия)

18.00. “Шахтер” - “Копенгаген” (Копенгаген, Дания)

8 июля

13.00. “Шахтер” - “Пролетер” (Нови-Сад, Сербия)

19.00. “Шахтер” - “Вольфсбергер” (Вольфсберг, Австрия)

11 июля

18:30. “Шахтер” - АПОЭЛ (Никосия, Кипр)