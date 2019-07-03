Скачать
Среда, 03.07.2019
Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC
Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC
В Киеве “зажглись” звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
В Киеве “зажглись” звезды Борзова, Клочковой, Медведенко и Романчука (Видео)
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
Уимблдон 2019: Свитолина прошла на отказе Гаспарин
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор

Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор

Футболисты Шахтера прибыли в австрийский Фельден на второй тренировочный сбор
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Футболисты донецкого клуба “Шахтер” начинают второй сбор в рамках предсезонной подготовки.

3 июля донецкая команда прибыла в Фельден (Австрия), где проведет ближайшие 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

На сбор в Австрию отправились 31 футболист:

Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити

вратари - Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков;

защитники - Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили;

полузащитники - Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Тайсон, Андрей Тотовицкий, Вячеслав Танковский, Веллингтон Нем;

нападающие - Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Оларенважу Кайоде, Густаво Бланко Лещук.

На втором этапе подготовки, который продлится до 12 июля, подопечные Луиша Каштру проведут 5 контрольных матчей.

5 июля

13.00. “Шахтер” - “Юрдинген” (Крефельд, Германия)

18.00. “Шахтер” - “Копенгаген” (Копенгаген, Дания)

8 июля

13.00. “Шахтер” - “Пролетер” (Нови-Сад, Сербия)

19.00. “Шахтер” - “Вольфсбергер” (Вольфсберг, Австрия)

11 июля

18:30. “Шахтер” - АПОЭЛ (Никосия, Кипр)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
02 Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
03 Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке
04 Защитник Динамо перешел в Карпаты
05 Зозуля официально подписал контракт с Альбасете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь