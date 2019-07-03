Пять футболистов покинули Черноморец

Новости спорта: На сегодняшний день Черноморец покинули несколько футболистов.

Первый исландец в украинском чемпионате Арни Вильхамссон покинул расположение одесского Черноморца. Вместе с ним "моряков" покинули также Сергей Литовченко, Андрей Мищенко, Евгений Морозенко и Руслан Бабенко.

Об этом заявил генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра:

"На сегодняшний день Черноморец покинули: Сергей Литовченко (обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном прекращении действия трудового соглашения), Андрей Мищенко и Евгений Морозенко (контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон), Руслан Бабенко (завершился срок действия контракта)".

"К сожалению, не удалось продлить арендное соглашение с Арни Вильхамссоном, и он вернулся в свой клуб Брук-Бет Термалика", — приводит слова функционера пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Вильхамссон имел вариант перебраться в львовские Карпаты.