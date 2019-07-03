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Среда, 03.07.2019
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Пять футболистов покинули Черноморец

Пять футболистов покинули Черноморец
21:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Черноморец

Новости спорта: На сегодняшний день Черноморец покинули несколько футболистов.

Первый исландец в украинском чемпионате Арни Вильхамссон покинул расположение одесского Черноморца. Вместе с ним "моряков" покинули также Сергей Литовченко, Андрей Мищенко, Евгений Морозенко и Руслан Бабенко.

Об этом заявил генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра:

"На сегодняшний день Черноморец покинули: Сергей Литовченко (обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном прекращении действия трудового соглашения), Андрей Мищенко и Евгений Морозенко (контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон), Руслан Бабенко (завершился срок действия контракта)".

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"К сожалению, не удалось продлить арендное соглашение с Арни Вильхамссоном, и он вернулся в свой клуб Брук-Бет Термалика", — приводит слова функционера пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Вильхамссон имел вариант перебраться в львовские Карпаты.

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ФК Черноморец, Футбол, Новости футбола, Арни Вильхамссон.
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