Аталанта подписала конкурента Малиновского

Новости спорта: Судя по всему, итальянский клуб, закончил летнюю трансферную кампанию.

Несмотря на информации о переговорах между "Аталантой" и "Генком" по поводу украинского хавбека Руслана Малиновского, в клубе утверждают, что закончили комплектацию состава перед Лигой чемпионов.

"Аталанта" договорилась с "Челси" о продлении аренды полузащитника Марио Пашалича, который действует в центре поля.

"Буквально сегодня нам удалось убедить "Челси" продлить договор Пашалича. Это важный для нас игрок, и у клуба есть опция выкупа его контракта".

"Мне кажется, на этом "Аталанта" закончила с трансферами. Мы подписали Луиса Муриэля, плюс остались наши лидеры - Иличич, Гомес и Сапата".

"Конечно, еще могут подвернуться варианты, но пока что мы с новичками закончили", - сказал Лука Перкасси, один из руководителей клуба.