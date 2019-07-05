Скачать
Пятница, 05.07.2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире
06:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Руководство Манчестер Юнайтед намерено сохранить в клубе голкипера Давида Де Хеа.

Evening Standard утверждает, что манкунианцы готовы сделать испанского вратаря самым высокооплачиваемым голкипером в мировом футболе.

Сообщается, что боссы МЮ в июне предложили Давиду пятилетний контракт, по которому он мог бы зарабатывать 350 тысяч фунтов (чуть более 390 тысяч евро) в неделю. Однако испанец отказался от этого предложения.

Теперь "красные дьяволы" повысили свое предложение, но конкретные цифры пока не озвучиваются.

Рашфорд близок к новому соглашению с Манчестер Юнайтед

В данный момент зарплата испанского вратаря составляет 270 тысяч евро в неделю. Контракт голкипера с английским клубом истекает летом 2020 года.

В минувшем сезоне Де Хеа провел за МЮ 48 матчей из которых лишь в 5 поединках оставил свои ворота "сухими".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Давид Де Хеа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
02 Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)
03 Караваев и Кадири дебютировали за Динамо в контрольном матче
04 Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
05 Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь