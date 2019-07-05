Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Новости спорта: Руководство Манчестер Юнайтед намерено сохранить в клубе голкипера Давида Де Хеа.

Evening Standard утверждает, что манкунианцы готовы сделать испанского вратаря самым высокооплачиваемым голкипером в мировом футболе.

Сообщается, что боссы МЮ в июне предложили Давиду пятилетний контракт, по которому он мог бы зарабатывать 350 тысяч фунтов (чуть более 390 тысяч евро) в неделю. Однако испанец отказался от этого предложения.

Теперь "красные дьяволы" повысили свое предложение, но конкретные цифры пока не озвучиваются.

В данный момент зарплата испанского вратаря составляет 270 тысяч евро в неделю. Контракт голкипера с английским клубом истекает летом 2020 года.

В минувшем сезоне Де Хеа провел за МЮ 48 матчей из которых лишь в 5 поединках оставил свои ворота "сухими".