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Среда, 03.07.2019
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Родри выплатил Атлетико €70 млн ради перехода в Манчестер Сити

Родри выплатил Атлетико €70 млн ради перехода в Манчестер Сити
17:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: На игрока всерьез рассчитывает Пеп Гвардиола.

По информации испанского таблоида AS, Родриго Эрнандес выплатил мадридскому Атлетико 70 млн евро, дабы иметь возможность расторгнуть с клубом контракт, который действует до 2023 года.

Данный платеж Родри совершил ради перехода в Манчестер Сити. Ранее эту же сумму готовы были заплатить и сами "горожане". По всей видимости, такой ход совершен по инициативе английского клуба, дабы не нарушать правила Финансового фейр-плей.

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В игроке всерьез заинтересован менеджер "голубых" Пеп Гвардиола, который видит в футболисте будущую замену Фернандиньо.

Сообщается, что в ближайшее время Родри начнет более детальные переговоры с Манчестер Сити об условиях личного контракта.

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ФК Манчестер Сити, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Родри.
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