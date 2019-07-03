Родри выплатил Атлетико €70 млн ради перехода в Манчестер Сити

Новости спорта: На игрока всерьез рассчитывает Пеп Гвардиола.

По информации испанского таблоида AS, Родриго Эрнандес выплатил мадридскому Атлетико 70 млн евро, дабы иметь возможность расторгнуть с клубом контракт, который действует до 2023 года.

Данный платеж Родри совершил ради перехода в Манчестер Сити. Ранее эту же сумму готовы были заплатить и сами "горожане". По всей видимости, такой ход совершен по инициативе английского клуба, дабы не нарушать правила Финансового фейр-плей.

В игроке всерьез заинтересован менеджер "голубых" Пеп Гвардиола, который видит в футболисте будущую замену Фернандиньо.

Сообщается, что в ближайшее время Родри начнет более детальные переговоры с Манчестер Сити об условиях личного контракта.