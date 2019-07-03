Севилья подписала самого дорогого новичка в своей истории

Защитник Бордо Жюль Кунде заключил пятилетний контракт с Севильей, подтвердил официальный сайт испанского клуба. Сумма трансфера не разглашается, но по оценкам, прессы, она составит 25 млн евро.
Кунде воспитывался в Бордо. К своим 20 годам он проводил второй сезон в карьере, укрепишись в звании одного из главных талантов во французском футболе.
¡Tenemos nuevo refuerzo para la línea defensiva! ¡Bienvenido @jkeey4! #vamosmiSevilla #WeareSevilla
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 3 июля 2019 г.
В прошлой кампании Жюль сыграл в 51 матче во всех турнирах, из них 37 пришлись на Лигу 1.
Кунде – уже второе усиление защиты Севильи этим летом. Ранее она подписала Диего Карлоса.