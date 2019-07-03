Севилья подписала самого дорогого новичка в своей истории

Новости спорта: Трансфер Жюля Кунде ориентировочно обошелся "нервионцам" в 25 млн евро.

Защитник Бордо Жюль Кунде заключил пятилетний контракт с Севильей, подтвердил официальный сайт испанского клуба. Сумма трансфера не разглашается, но по оценкам, прессы, она составит 25 млн евро.

Кунде воспитывался в Бордо. К своим 20 годам он проводил второй сезон в карьере, укрепишись в звании одного из главных талантов во французском футболе.

В прошлой кампании Жюль сыграл в 51 матче во всех турнирах, из них 37 пришлись на Лигу 1.

Кунде – уже второе усиление защиты Севильи этим летом. Ранее она подписала Диего Карлоса.