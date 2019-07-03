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Чемпион мира-2014 Дурм перешел в Айнтрахт Ф

Чемпион мира-2014 Дурм перешел в Айнтрахт Ф
20:24 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер eintracht

Новости спорта: Немец Эрик Дурм вернулся в Германию из Хаддерсфилда.

Экс-защитник Хаддерсфилда Эрик Дурм подписал четырехлетний контракт с Айнтрахтом из Франкфурта-на-Майне, сообщил официальный сайт "орлов".

Айнтрахту не пришлось платить за Дурма, поскольку его соглашение с "терьерами" истекло.

До Хаддерсфилда Дурм с 2013 по 2018 год выступал за дортмундскую Боруссию. Со "шмелями" он выиграл два Суперкубка Германии.

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Также Эрик выиграл чемпионат мира 2014 года, хотя не сыграл на турнире ни минуты. На его счету семь матчей за сборную Германии.

Кроме Дурма, сегодня игроком Айнтрахта стал Доминик Кор из Байера.

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Футбол, Новости футбола, ФК Айнтрахт Ф, Эрик Дурм.
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