Лунин может вернуться в Леганес, если Навас останется в Реале

Новости спорта: Перспектива быть третьим голкипером Галактикос не привлекает украинца.

Голкипер Реала Андрей Лунин хочет вернуться в Леганес, если Кейлор Навас останется в клубе на следующий сезон, сообщает Defensa Central.

По информации источника, украинец понимает, что при Кейлоре Навасе и Тибо Куртуа ему будет предначертана роль лишь третьего голкипера Реала, в связи с чем он и желает вновь отправиться в аренду в Леганес.

К Кейлору Навасу проявляют интерес ПСЖ и Бенфика.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин будет вести подготовку к новому сезону в составе Реала.

Также стало известно, что в услугах Лунина заинтересован Бетис, поскольку главный тренер Реала Зинедин Зидан не рассчитывает на украинского голкипера в будущем сезоне.

Лунин перешел в Реал в 2018 году, но сразу же был отправлен за игровой практикой в Леганес. Ее украинец в полной мере не получил — весь сезон он довольствовался ролью запасного за спиной Ивана Куэльяра. В прошлом розыгрыше Примеры Лунин провел лишь 5 матчей за Леганес.

Сам Иван Куэльяр недавно продлил контракт с Леганесом до 2021 года.

Реал завершил прошлый сезон на третьем месте в турнирной таблице испанского чемпионата, а из Лиги чемпионов вылетел на этапе 1/8 финала от Аякса.