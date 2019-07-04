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Четверг, 04.07.2019
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Челси отложил презентацию Лэмпарда из-за соцсетей

Челси отложил презентацию Лэмпарда из-за соцсетей
09:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В Facebook и Instagram вчера наблюдались масштабные сбои, в том числе долгое время нельзя было загружать фотографии и видео.

«Челси» планировал объявить о подписании контракта с тренером Фрэнком Лэмпардом в среду вечером, однако клуб отложил официальные мероприятия на четверг.

Сообщается, что это могло произойти из-за сбоя в социальных сетях. В Facebook и Instagram вчера наблюдались большие проблемы, в том числе долгое время нельзя было загружать фотографии и видео.

В «Челси» же хотят, чтобы аудитория не пропустила возвращение Лэмпарда, поэтому было решено отложить презентацию на один день.

Вероятно, Лэмпард будет презентован сегодня.

Экс-игрок команды заменит Маурицио Сарри.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Фрэнк Лэмпард, Новости футбола.
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