Челси отложил презентацию Лэмпарда из-за соцсетей

Новости спорта: В Facebook и Instagram вчера наблюдались масштабные сбои, в том числе долгое время нельзя было загружать фотографии и видео.

«Челси» планировал объявить о подписании контракта с тренером Фрэнком Лэмпардом в среду вечером, однако клуб отложил официальные мероприятия на четверг.

Сообщается, что это могло произойти из-за сбоя в социальных сетях. В Facebook и Instagram вчера наблюдались большие проблемы, в том числе долгое время нельзя было загружать фотографии и видео.

В «Челси» же хотят, чтобы аудитория не пропустила возвращение Лэмпарда, поэтому было решено отложить презентацию на один день.

Вероятно, Лэмпард будет презентован сегодня.

Экс-игрок команды заменит Маурицио Сарри.