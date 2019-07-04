Челси отложил презентацию Лэмпарда из-за соцсетей

«Челси» планировал объявить о подписании контракта с тренером Фрэнком Лэмпардом в среду вечером, однако клуб отложил официальные мероприятия на четверг.
Сообщается, что это могло произойти из-за сбоя в социальных сетях. В Facebook и Instagram вчера наблюдались большие проблемы, в том числе долгое время нельзя было загружать фотографии и видео.
В «Челси» же хотят, чтобы аудитория не пропустила возвращение Лэмпарда, поэтому было решено отложить презентацию на один день.
Вероятно, Лэмпард будет презентован сегодня.
Экс-игрок команды заменит Маурицио Сарри.