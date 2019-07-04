Официально: защитник Шахтера перебрался в Бельгию

Новости спорта: Брюгге объявил о переходе украинского левого защитника Эдуарда Соболя.

Брюгге объявил о переходе украинского левого защитника Эдуарда Соболя, сообщается на официальном сайте "черно-синих".

Бельгийцы договорились с донецким Шахтером о годичной аренде с последующим правом выкупа.

Напомним, что в прошлом сезоне 24-летний футболист провел в аренде в чешском Яблонце. Фулбек провел 27 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Эдуард присоединится к своей новой команде в ближайшие дни, его партнеры находятся на предсезонных сборах в Нидерландах.

Отметим, что в сезоне-2018/19 Брюгге расположились на втором месте в бельгийском чемпионате, проиграв первую строчку Генку Руслана Малиновского. "Черно-синие" начнут свою еврокубковую кампанию с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.