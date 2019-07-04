Монзуль отработала в судейской бригаде в 1/2 финала женского ЧМ-2019 по футболу

Новости спорта: Украинский арбитр Екатерина Монзуль отработала на полуфинальном поединке женского чемпионата мира-2019 по футболу, который проходит во Франции.

Екатерина Монзуль исполняла обязанности четвертого рефери в матче 1/2 финала Нидерланды — Швеция, сообщает пресс-служба УАФ.

Поединок состоялся 3 июля в Лионе на “Стад де Лион” и закончился со счетом 1:0 в пользу нидерландских футболисток.

Как сообщалось, во Франции 7 июня - 7 июля проходит 8-й Кубок мира ФИФА по футболу среди женщин. 52 матча принимают стадионы 9 городов: Париж, Лион, Ренн, Гавр, Гренобль, Валансьен, Реймс, Монпелье и Ницца. В чемпионате мира принимают участие 24 футбольные сборные, представляющие ЮАР, Германию, Великобританию, Аргентину, Австралию, Бразилию, Камерун, Канаду, Чили, Шотландию, Испанию, США, Францию, Италию, Ямайку, Японию, Нигерию, Норвегию, Новую Зеландию, Нидерланды, Республику Корею, Китай, Швейцарию, а также Таиланд.

Финал ЧМ-2019 по футболу среди женщин пройдет в Лионе 7 июля.

Действующим обладателем Кубка мира по футболу среди женщин является сборная США.