Ярмоленко готовится к полноценному возвращению на футбольное поле

Украинец тренируется вместе с партнерами без ограничений, связанных с травмой, якоторая выбила его из игры в октябре прошлого года, сообщает официальный сайт УАФ.
В Швейцарии "молотобойцы" пробудут еще чуть больше недели. На 11 июля у команды Ярмоленко запланирован первый контрольный поединок. Соперником англичан станет представитель австрийской бундеслиги "Альтах".
Затем подопечные Мануэля Пеллегрини на несколько дней вернутся в Лондон, чтобы оттуда вылететь в Китай. Там "Вест Хэм" проведет еще две товарищеские встречи. 17 июля в Нанкине он сыграет с "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Соперник "ВХЮ" по поединку 20 июля в Шанхае, станет известен позже.
После этого команда вернется в Лондон, где 27 июля на стадионе "Крейвен Коттедж" проведет контрольную встречу с "Фулхэмом". А 3 августа на своем стадионе "молотобойцы" сыграют с испанским "Атлетиком".