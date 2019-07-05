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Ярмоленко готовится к полноценному возвращению на футбольное поле

Ярмоленко готовится к полноценному возвращению на футбольное поле
04:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Английский футбольный клуб "Вест Хэм", за который играх хавбек национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, полным ходом готовится к сезону-2019/2020 в швейцарском Бад-Рагаце.

Украинец тренируется вместе с партнерами без ограничений, связанных с травмой, якоторая выбила его из игры в октябре прошлого года, сообщает официальный сайт УАФ.

В Швейцарии "молотобойцы" пробудут еще чуть больше недели. На 11 июля у команды Ярмоленко запланирован первый контрольный поединок. Соперником англичан станет представитель австрийской бундеслиги "Альтах".

Затем подопечные Мануэля Пеллегрини на несколько дней вернутся в Лондон, чтобы оттуда вылететь в Китай. Там "Вест Хэм" проведет еще две товарищеские встречи. 17 июля в Нанкине он сыграет с "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Соперник "ВХЮ" по поединку 20 июля в Шанхае, станет известен позже.

Вест Хэм вместе с Ярмоленко вышел из отпуска

После этого команда вернется в Лондон, где 27 июля на стадионе "Крейвен Коттедж" проведет контрольную встречу с "Фулхэмом". А 3 августа на своем стадионе "молотобойцы" сыграют с испанским "Атлетиком".

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Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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