Скачать
Четверг, 04.07.2019
Уимблдон-2019: Ястремская и Плишкова лидируют по эйсам
Уимблдон-2019: Ястремская и Плишкова лидируют по эйсам
Украинка Снигур выступит в финале юниорского турнира в Рохэмптоне
Украинка Снигур выступит в финале юниорского турнира в Рохэмптоне
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

Официально: Родри перешел в Манчестер Сити

Официально: Родри перешел в Манчестер Сити
16:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Манчестер Сити

Новости спорта: 23-летний хавбек заключил с чемпионами Англии контракт на пять лет.

Родриго Эрнандес Касканте официально перебрался из мадридского Атлетико в Манчестер Сити, сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт с 23-летним испанским опорным полузащитником заключен до 2024 года. Футболист получит шестнадцатый номер.

Напомним, что ранее Манчестер Сити заплатил сумму отступных в 70 миллионов евро от имени футболиста.

Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером

В сезоне-2018/19 Родри провел в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За "матрасников" Родри выступал с лета 2018-го. Тогда он присоединился к команде из Вильярреала за 25 млн евро. Вместе с Атлетико футболист выиграл Суперкубок УЕФА-2018.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Родри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
02 Пять футболистов покинули Черноморец
03 Уимблдон-2019: Цуренко пробилась во 2-й раунд парной сетки
04 Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина
05 Уимблдон-2019. Украинка Козлова пробилась во 2-й круг в парном разряде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь