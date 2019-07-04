Официально: Родри перешел в Манчестер Сити

Новости спорта: 23-летний хавбек заключил с чемпионами Англии контракт на пять лет.

Родриго Эрнандес Касканте официально перебрался из мадридского Атлетико в Манчестер Сити, сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт с 23-летним испанским опорным полузащитником заключен до 2024 года. Футболист получит шестнадцатый номер.

Напомним, что ранее Манчестер Сити заплатил сумму отступных в 70 миллионов евро от имени футболиста.

В сезоне-2018/19 Родри провел в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За "матрасников" Родри выступал с лета 2018-го. Тогда он присоединился к команде из Вильярреала за 25 млн евро. Вместе с Атлетико футболист выиграл Суперкубок УЕФА-2018.