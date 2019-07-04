Новости спорта: Презентация Суперкубка Украины состоялась в четверг, 4 июля, в конференц-зале Дома футбола.

В Киеве презентовали Суперкубок Украины-2019, за который 28 июля в Одессе будут бороться футболисты донецкого “Шахтера” и киевского “Динамо”.

Открыл пресс-конференцию Президент Украинской Премьер-Лиги Томас Гримм. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

“10 июля, то есть меньше чем через неделю, в футболе Украины отметят хороший юбилей: 15 лет национальному Суперкубку. Да, полтора десятилетия назад в Одессе состоялся первый розыгрыш, в котором сошлись киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер”. С тех пор встреча этих команд, которая открывает новый сезон, стала традицией, украшающей футбол Украины. 28 июля состоится 16-й розыгрыш Суперкубка Украины.

Так что встретимся в Одессе 28 июля – зажжем игру вместе”, - отметил Гримм.

Напомним, поединок “Динамо” (Киев) - “Шахтер” (Донецк) за Суперкубок Украины состоится в Одессе 28 июля и начнется в 21.00. Призовой фонд, который между собой разыграют чемпион УПЛ донецкий футбольный клуб "Шахтер" и вице-чемпион киевский "Динамо", составляет 2 млн грн. Такая же сумма была и в прошлом году.

Сейчас уже продано более 5000 билетов, так что во время матча на одесском стадионе ожидается аншлаг.