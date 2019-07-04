Скачать
Четверг, 04.07.2019
Уимблдон-2019: Ястремская и Плишкова лидируют по эйсам
Уимблдон-2019: Ястремская и Плишкова лидируют по эйсам
Свитолина отметилась рекордным розыгрышем на Уимблдоне-2019 (Видео)
Свитолина отметилась рекордным розыгрышем на Уимблдоне-2019 (Видео)
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

В Киеве презентовали Суперкубок Украины-2019

В Киеве презентовали Суперкубок Украины-2019
17:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УПЛ

Новости спорта: Презентация Суперкубка Украины состоялась в четверг, 4 июля, в конференц-зале Дома футбола.

В Киеве презентовали Суперкубок Украины-2019, за который 28 июля в Одессе будут бороться футболисты донецкого “Шахтера” и киевского “Динамо”.

Открыл пресс-конференцию Президент Украинской Премьер-Лиги Томас Гримм. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

“10 июля, то есть меньше чем через неделю, в футболе Украины отметят хороший юбилей: 15 лет национальному Суперкубку. Да, полтора десятилетия назад в Одессе состоялся первый розыгрыш, в котором сошлись киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер”. С тех пор встреча этих команд, которая открывает новый сезон, стала традицией, украшающей футбол Украины. 28 июля состоится 16-й розыгрыш Суперкубка Украины.

Так что встретимся в Одессе 28 июля – зажжем игру вместе”, - отметил Гримм.

Один из лидеров Ворсклы покинул клуб

Напомним, поединок “Динамо” (Киев) - “Шахтер” (Донецк) за Суперкубок Украины состоится в Одессе 28 июля и начнется в 21.00. Призовой фонд, который между собой разыграют чемпион УПЛ донецкий футбольный клуб "Шахтер" и вице-чемпион киевский "Динамо", составляет 2 млн грн. Такая же сумма была и в прошлом году.

Сейчас уже продано более 5000 билетов, так что во время матча на одесском стадионе ожидается аншлаг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суперкубок Украины, Футбол, Новости футбола, Суперкубок Украины-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
02 Пять футболистов покинули Черноморец
03 Уимблдон-2019: Цуренко пробилась во 2-й раунд парной сетки
04 Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина
05 Уимблдон-2019. Украинка Козлова пробилась во 2-й круг в парном разряде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь