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В Киеве стартовал учебно-тренировочный сбор футбольных арбитров Украины

В Киеве стартовал учебно-тренировочный сбор футбольных арбитров Украины
04:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: В Киеве стартовал учебно-тренировочный сбор футбольных арбитров Украины, который продлится до 7 июля.

Официальное открытие учебно-тренировочного сбора арбитров и ассистентов арбитров Премьер-лиги Украины состоялось в Доме футбола сегодня, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

“Этот сбор должен стать отправной точкой для быстрого освоения арбитрами нововведений ФИФА и УЕФА в правилах футбола, которые будут действовать в следующем сезоне. Судьям предстоит предметно ознакомиться с системой видеодопомощи арбитрам — VAR. Это очень важно, поэтому на третий день семинара я лично буду контролировать лекцию по проблемам использования VAR на основе документов УЕФА”, — очертил главные задачи сбора глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Арбитры УПЛ и их ассистенты еще вчера прошли тестирование на знание правил игры и видеотесты УЕФА, а также ознакомились с изменениями и дополнениями к Правилам игры IFAB-2019/20. Сегодня же, сразу после открытия семинара, судьи посетили теоретическое занятие, где узнали о современных требованиях ФИФА и УЕФА к командной работе и взаимодействию.

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5 июля в программе семинара — теоретические занятия по вопросам неправомерных действий руками, задержки и блокирования соперников, а также толкования нарушений по неосмотрительности.

6 июля состоится рассмотрение вопросов по видеотехнологии арбитража с использованием системы VAR. Также арбитры проведут теоретические занятия в группах, посвященные толкованию различных игровых ситуаций.

Завершится сбор в воскресенье, 7 июля. В этот день на НТК им. В. Банникова участники семинара сдадут тест ФИФА по физической подготовке.

Отметим, что в матчах украинской футбольной Премьер-лиги на данный момент задействовано 23 главных арбитра и 43 ассистента арбитров.

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