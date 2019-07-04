Рауль Альбиоль перешел в Вильярреал

Новости спорта: Экс-защитник Наполи Рауль Альбиоль продолжит карьеру в Ла Лиге.

Наполи и Вильярреал согласовали трансфер защитника Рауля Альбиоля — сообщил официальный сайт испанского клуба.

"Желтая субмарина" заплатит за Альбиоля "партенопеям" 5 миллионов евро, а сам 33-летний игрок подписал трехлетний контракт со своим новым клубом.

На клубном уровне Рауль Альбиоль выступал за Хетафе (19 матчей во всех турнирах, 1 гол), Валенсию (179, 8), Реал (119, 2) и Наполи (236, 8), выиграв чемпионат, два Кубка и Суперкубок Испании, Кубок и Суперкубок Италии и Кубок УЕФА.

В составе сборной Испании он провел 52 матча (2 гола), стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.