Стало известно, когда сыграют Барселона с Реалом в Ла Лиге 2019/20

Новости спорта: В Испании прошла жеребьевка календаря Примеры на сезон 2019/20.

Таким образом, матчи Эль-Классико между мадридским Реалом и каталонской Барселоной пройдут в рамках 10-го (27.10.2019) и 26-го туров (01.03.2020).

Мадридское дерби между "сливочными" и Атлетико состоится 7-м и 22-м турах, каталонское между Барселоной и Эспаньолом — в 19-м и 35-м турах.

Севилья и Бетис в рамках дерби проведут игры в 13-м и 28-м турах, а баскское противостояние между Атлетико Бильбао и Реалом Сосьедад — в 3-м и 23-м турах.

В рамках первого тура, который назначен на базовое 18 августа, пройдут такие матчи: Сельта — Реал, Атлетик — Барселона, Хетафе — Атлетико, Эспаньол — Севилья, Алавес — Леванте, Валенсия — Реал Сосьедад, Бетис — Вальядолид, Леганес — Осасуна, Мальорка — Эйбар и Вильярреал — Гранада.