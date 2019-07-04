Габовде запретили играть против Краснодара после скандального поста в Instagram

Новости спорта: Венгерский клуб Халадаш публично осудил Юрия Габовду и отстранил его от матча против российской команды.

Ранее Юрий Габовда засветился в СМИ из-за скандального поста в Instagram перед контрольным матчем с "Краснодар-2".

"Завтра граємо проти ФК Краснодар. Як мінімум одна москальська пика ляже. Червона картка — коф 1.001. СЛАВА УКРАЇНІ", - говорилось в сообщении на страничке футболиста.

Позднее футболист заявил, что данный пост не писал, а его страничку взломали.

Венгерский Халадаш украинца 5 июля сыграет против второй команды "быков", однако Габовда данную встречу пропустит из-за запрета клуба.

Пресс служба венгров прокомментировала ситуацию следующим образом.

"Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с Краснодаром-2".

Отметим, что защитник уже удалил пост и закрыл возможность комментирования своей страницы.