Габовде запретили играть против Краснодара после скандального поста в Instagram

Ранее Юрий Габовда засветился в СМИ из-за скандального поста в Instagram перед контрольным матчем с "Краснодар-2".
"Завтра граємо проти ФК Краснодар. Як мінімум одна москальська пика ляже. Червона картка — коф 1.001. СЛАВА УКРАЇНІ", - говорилось в сообщении на страничке футболиста.
Позднее футболист заявил, что данный пост не писал, а его страничку взломали.
Венгерский Халадаш украинца 5 июля сыграет против второй команды "быков", однако Габовда данную встречу пропустит из-за запрета клуба.
Пресс служба венгров прокомментировала ситуацию следующим образом.
"Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с Краснодаром-2".
Отметим, что защитник уже удалил пост и закрыл возможность комментирования своей страницы.