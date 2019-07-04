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Официально: Буффон вернулся в Ювентус

Официально: Буффон вернулся в Ювентус
17:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона.

41-летний вратарь подписал со "старой синьорой" контракт сроком до 30 июня 2020 года.

Видео доступно в "твиттере" "Ювентуса".

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Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в "Ювентусе" составит € 1,5 млн. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с "Пари Сен-Жермен" истёк 30 июня этого года.

Буффон ранее выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

В минувшем сезоне в составе "ПСЖ" итальянский вратарь сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

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Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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