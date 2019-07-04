Официально: Буффон вернулся в Ювентус

41-летний вратарь подписал со "старой синьорой" контракт сроком до 30 июня 2020 года.
Видео доступно в "твиттере" "Ювентуса".
UFFICIALE | Bentornato a casa , @gianluigibuffon! ➡️ https://t.co/hlEo7X2ERn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/ucmFaDwVtG
— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в "Ювентусе" составит € 1,5 млн. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с "Пари Сен-Жермен" истёк 30 июня этого года.
@gianluigibuffon pic.twitter.com/XTcvhVCat5
— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
Буффон ранее выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.
В минувшем сезоне в составе "ПСЖ" итальянский вратарь сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.