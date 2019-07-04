Соболь провел первую тренировку в Брюгге

Новоиспеченный защитник бельгийского футбольного клуба “Брюгге” Эдуард Соболь, об аренде которого у донецкого “Шахтера” клуб сообщил 4 июля, провел с командой первую тренировку.
Фото своей первой тренировки с футболистами “Брюгге” Эдуард Соболь поделился в своем Instagram.
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“Первая тренировка”, - подписал фото 24-летний игрок сборной Украины.
Напомним, сегодня официальный сайт бельгийского футбольного клуба “Брюгге” сообщил об аренде защитника донецкого “Шахтера” Эдуарда Соболя. Контракт подписан до конца сезона с правом выкупа.
“Брюгге” по результатам прошлого сезона занял 2 место в футбольном чемпионате Бельгии.