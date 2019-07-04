Соболь провел первую тренировку в Брюгге

Новости спорта: Эдуард Соболь показал фото со своей первой тренировке в Брюгге.

Новоиспеченный защитник бельгийского футбольного клуба “Брюгге” Эдуард Соболь, об аренде которого у донецкого “Шахтера” клуб сообщил 4 июля, провел с командой первую тренировку.

Фото своей первой тренировки с футболистами “Брюгге” Эдуард Соболь поделился в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’m very happy to be here Публикация от SobolEduard (@sobol_eduard) 4 Июл 2019 в 4:44 PDT

“Первая тренировка”, - подписал фото 24-летний игрок сборной Украины.

Напомним, сегодня официальный сайт бельгийского футбольного клуба “Брюгге” сообщил об аренде защитника донецкого “Шахтера” Эдуарда Соболя. Контракт подписан до конца сезона с правом выкупа.

“Брюгге” по результатам прошлого сезона занял 2 место в футбольном чемпионате Бельгии.