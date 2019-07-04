Динамо - Ботошани: видео трансляция матча

Новости спорта: Прямая видео трансляция контрольного матча Динамо - Ботошани.

В первом матче на австрийском сборе, который состоится в четверг, 4 июля, киевское "Динамо" встретится с румынским "Ботошани".

"Ботошани" (рум. Fotbal Club Botoşani) - румынский футбольный клуб из одноименного города, выступающий в Лиге I. Это неизменный соперник "Динамо" во время летних сборов. За последние годы киевляне встречались с этой командой четыре раза. В 2014 году динамовцы разгромили соперника - 3:0 (голы забивали Беланда, Безус и Калитвинцев), в 2016-м была зафиксирована результативная ничья - 1:1 (гол у динамовцев на счету Рыбалки), в июле 2017-го года встреча этих команд завершилась с таким же счетом 1:1 (голом у киевлян отличился Михайличенко). И, наконец, в прошлом году украинцы минимально победили 1:0, благодаря голу Леднева в начале встречи.

Прямая видео трансляция матча доступна на клубном канале Динамо в Youtube:

Футбольный клуб "Ботошани" был основан в 2001 году. Домашние матчи проводит на Муниципальном стадионе города Ботошани, вместимость арены - 12 000 зрителей.

В сезоне 2003/2004 соперник "Динамо" выиграл чемпионат Лиги III и вышел в Лигу II. В сезоне 2012/13 клуб одержал победу в Лиге II и вышел в Лигу I, став первым в истории представителем уезда Ботошани в высшем футбольном дивизионе Румынии.

В сезоне 2014/15 клуб финишировал на 8-м месте в чемпионате Румынии, но получил право играть в Лиге Европы, поскольку четыре клуба, расположились выше него, не получили лицензию УЕФА. В Лиге Европы 2015/16 "Ботошани" дошел до второго отборочного раунда, где по итогам двух встреч уступил польской "Легии". Это было пока единственное выступление "Ботошани" в еврокубках.

Прошлый сезон команда завершила на итоговом восьмом месте в Лиге 1 (первый этап: 26 матчей, 9 побед, 9 ничьих, 8 поражений, голы - 31:33, второй этап: 14 матчей, 8 побед, 2 ничьи, 4 поражения, голы - 18:9).

К слову, это пока клубный рекорд "Ботошани", до этого клуб четыре раза финишировал на восьмом месте в Лиге 1.

Лучший бомбардир сезона 2018/2019 - Михай Роман (27 лет, Румыния). В 40 матчах прошлого сезона забил 9 мячей.

Главный тренер - 46-летний Костел Еначе. В качестве игрока выступал в период с 1990 по 2006 гг. По румынские клубы "Чахлаул", "Прогресул" и "УТА-Арад". После игровой карьеры возглавлял отечественные команды "Чахлаул" и "Политехника Ясы", а также юношескую сборную Румынии U-19.

Новый сезон в Лиге 1 "Ботошани" начнет 13 июля выездным матчем с "Астрой". В межсезонье команда провела уже четыре товарищеских матча.

25 июня. "Ботошани" - "Швац" (Австрия) - 4:0

27 июня. "Ботошани" - "Лудогорец" (Болгария) - 1:2

30 июня. "Ботошани" - "Яблонец" (Чехия) - 2:0

2 июля. "Ботошани" - "Уфа" (Россия) - 0:1