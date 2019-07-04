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Роббен завершил карьеру футболиста

Роббен завершил карьеру футболиста
20:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Нидерландский полузащитник Арьен Роббен объявил о завершении карьеры после ухода из немецкой Баварией, контракт с которой истек 30 июня 2019 года.

"Я много думал в течение последних нескольких недель. Как все знают, я взял время, чтобы принять осознанное решение о своем будущем после моей последней игры за Баварию. Завершить карьеру – это, без сомнения, самое трудное решение, которое мне пришлось принять в моей карьере. Решение, в котором столкнулись сердце и разум.

Сейчас я в хорошей форме и здоров, и, как поклонник многих других видов спорта, я бы хотел сохранить здоровье в будущем. Поэтому я завершаю карьеру", - заявил Роббен.

Роббен защищал цвета пяти клубов: Баварии, Реала, Челси, ПСВ и Гронингена. В его активе 96 матчей и 37 голов за сборную Голландии, в составе которой он становился серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионата мира.

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Вместе с Баварией Роббен в 2013 году выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На профессиональном уровне Роббен сыграл 602 матча, забил 210 голов, отдал 162 голевые передачи и завоевал 28 трофеев.

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ФК Бавария, Футбол, Арьен Роббен, Новости футбола.
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