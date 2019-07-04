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Экс-футболист Реала возглавил Олимпик

Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
21:06 Сегодня Телеграф ФК Олимпик Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Жулио Сезар назначен на пост главного тренера донецкого Олимпика.

28 июля в конференц-холле гостиницы "Грилив" в Счастливом президент "Олимпика" Владислав Гельзин представил футболистам и персоналу клуба нового наставника команды. Им стал бразильский специалист Жулио Сезар Сантос Коррейра.

Именитый в прошлом футболист, который в составе мадридского "Реала" выигрывал Лигу Чемпионов, добирался до Киева из Рио-Де-Жанейро почти сутки. Приземлившися в аэропорту "Борисполь" утром 28.07 в 2:00, уже через несколько часов он был представлен команде в качестве нового главного тренера.

Стоит отметить богатую футбольную карьеру 41-летнего наставника. Ему удалось поиграть во многих командах Европы и Северной Америки. Так, защитник надевал формы клубов "Маратон" (Гондурас), "Вальядолид", (Испания) "Реал" (Мадрид, Испания), "Милан" (Италия), "Реал Сосъедад" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Аустрия" (Австрия), "Болтон" (Англия), "Тигрес" (Мексика), "Олимпиакос" (Греция), "Динамо" (Бухарест, "Румыния"), "Газиантепспор" (Турция), "Торонто" (Канада), "Паррильяс Уан" (Гондурас).

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В 2014 году "стоппер" завершил профессиональную карьеру и приступил к тренерской деятельности. В сезоне 2017/2018 Жулио Сезар работал с молодежью в академии мадридского "Реала", а последним местом работы молодого наставника был ФК "Кристо Атлетико" (Паленсия).

Испанский бразилец имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. Жулио Сезар свободно говорит на 4 языках: португальском, испанском, английском и итальянском. В дополнение к своим впечатляющим достижениям бразилец производит впечатление очень открытого, сдержанного и интеллигентного человека.

На протяжении недели Жулио Сезар присматривался к команде, а футболисты знакомились с тренером. Сегодня же новый наставник "Олимпика" наконец поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 2,5 года.

Ассистентами главного тренера станут испанский специалист Хавьер Луруэно Лобо и, 28-летний Кирилл Куренко, который до недавнего времени возглавлял ФК "Минай". Антон Дяченко продолжит работать с командой в качестве тренера по физподготовке, а Николай Савченко со своим помощником Тимуром Чоларией будут тренировать вратарей.

Президент ФК "Олимпик" Владислав Гельзин:

"Жулио имеет за плечами фантастическую футбольную карьеру. Он поиграл в лучших клубах мира. У него европейский менталитет, он открыт и легко располагает к себе людей, что способствует отличному микроклимату в коллективе.

Но в своем решении подписать соглашение с Жулио Сезаром мы опирались не на его послужной список, а, прежде всего, на свои собственные выводы и впечатления от общения с бразильцем. Нам импонирует его вера в достижение результата. Задачи на сезон, которые он озвучил – весьма амбициозны. Ему под силу вывести "Олимпик" на новый уровень. Мы много общаемся, обсуждая комплектацию команды и построение игры. Наше виденье развития клуба совпадают. Мы хотим, чтобы команда играла в быстрый атакующий футбол!

Хочется пожелать нашему новому тренеру вдохновения и побольше сил. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы помочь Жулио воплотить свои идеи в жизнь и выполнить поставленные перед ним задачи".

Главный тренер ФК "Олимпик" (Донецк) Жулио Сезар:

"Я здесь, чтобы задать новый вектор в развитии клуба. Мне очень нравится этот проект и я вижу возможность для роста. Для себя - как для тренера, для команды – в контексте улучшения качества игры и решения тех задач, которые возлагает на меня руководство "Олимпика".

Рад находиться здесь. У меня остались хорошие впечатления от Украины еще с тех времен, когда я приезжал сюда в составе "Аустрии" играть против донецкого "Шахтера" в кубке УЕФА".

Уже завтра, 5 июля, "Олимпик" отправится в харьковскую область, где на УТК "Металлист" команду ждет двухнедельный сбор и ряд контрольных поединков.

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