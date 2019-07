Испанский хавбек Андер Эррера пополнил ряды ПСЖ, сообщил официальный сайт парижан.

Андер заключил пятилетний контракт – до 30 июня 2024 года. Он будет выступать за ПСЖ под 21-м номером.

29-летний баск начинал карьеру в Сарагосе, после чего перебрался в Атлетик из Бильбао. Своими выступлениями за "львов" Андер привлек внимание Манчестер Юнайтед, в который перешел в 2014 году. "Красных дьяволов" Эррера покинул в статусе свободного агента — стороны не смогли договориться о продлении контракта.

