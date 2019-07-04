Скачать
Четверг, 04.07.2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)

Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)
21:24 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Динамо и Ботошани сыграли вничью (1:1) в контрольном матче на австрийском сборе.

Пропустив первыми перед перерывом, подопечные Александра Хацкевича отыгрались на 63-й минуте усилиями вингера Беньямина Вербича.

Напомним, в составе киевлян сегодня также дебютировали летние новички Абдул Кадири Мохаммед и Александр Караваев, также впервые с марта после травмы сыграл нападающий Фран Соль.

Матч стал первым для киевлян в рамках австрийского сбора, где уже завтра им предстоит встретиться с местным Ваккером.

Всего в рамках сбора вице-чемпион Украины запланировал 5 контрольных матчей.

Игрок Динамо попал в сферу интересов Сан-Паулу

Динамо — Ботошани 1:1

Голы: Вербич (63) — Ашковски (43)

Динамо: Бущан (Бойко, 46) — Кенджера (Гармаш, 46), Кадар (Алибеков, 46), Кадири (Бурда, 46), Миколенко (Шабанов, 46) — Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский (Сидорчук, 67), Шапаренко (Миколенко, 67) — Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46), Де Пена (Вербич, 46)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Ботошани, Динамо – Ботошани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
02 Пять футболистов покинули Черноморец
03 Неймар и Месси встретились после матча Бразилия - Аргентина
04 Уимблдон-2019: Цуренко пробилась во 2-й раунд парной сетки
05 Уимблдон-2019. Украинка Козлова пробилась во 2-й круг в парном разряде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь