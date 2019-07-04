Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)

Новости спорта: Динамо и Ботошани сыграли вничью (1:1) в контрольном матче на австрийском сборе.

Пропустив первыми перед перерывом, подопечные Александра Хацкевича отыгрались на 63-й минуте усилиями вингера Беньямина Вербича.

Напомним, в составе киевлян сегодня также дебютировали летние новички Абдул Кадири Мохаммед и Александр Караваев, также впервые с марта после травмы сыграл нападающий Фран Соль.

Матч стал первым для киевлян в рамках австрийского сбора, где уже завтра им предстоит встретиться с местным Ваккером.

Всего в рамках сбора вице-чемпион Украины запланировал 5 контрольных матчей.

Динамо — Ботошани 1:1

Голы: Вербич (63) — Ашковски (43)

Динамо: Бущан (Бойко, 46) — Кенджера (Гармаш, 46), Кадар (Алибеков, 46), Кадири (Бурда, 46), Миколенко (Шабанов, 46) — Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский (Сидорчук, 67), Шапаренко (Миколенко, 67) — Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46), Де Пена (Вербич, 46)