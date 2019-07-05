Скачать
Пятница, 05.07.2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Официально: Буффон вернулся в Ювентус
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

В Генке рассказали о ходе переговоров с Сампдорией по Малиновскому

В Генке рассказали о ходе переговоров с Сампдорией по Малиновскому
10:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Руслан Малиновский твердо настроен покинуть чемпионов Бельгии.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский намерен покинуть клуб ради трансфера в чемпионат Италии. Представители Сампдории уже сделали предложение Генку, но бельгийский клуб выдвинул свои условия по этому переходу.

«Имели беседу с Малиновским, в которой он признался, что хочет покинуть клуб и перебраться в чемпионат Италии. Сампдория? Их представители были здесь на прошлой неделе, и сделали нам предложение. Мы сформировали для них встречное предложение, и они решили его обдумать. Вероятность ухода Малиновского очень реальна», — цитирует де Конде издание Belgiumsoccer.be.

Интерес к Малиновскому подтвердил президент Сампдории Массимо Ферреро, по словам которого, Генк запросил за трансфер хавбека 12-13 миллионов евро.

Президент Сампдории подтвердил интерес к Малиновскому

Также интерес к украинскому полузащитнику проявляла Аталанта, но генеральный директор клуба позже заявил, что трансферное окно для его команды уже закрыто.

Игроком Генка Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский отыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

Сампдория в прошлом розыгрыше Серии А заняла 9-е место.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
02 Динамо и Ботошани сыграли вничью (Видео)
03 Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
04 Экс-футболист Реала возглавил Олимпик
05 Караваев и Кадири дебютировали за Динамо в контрольном матче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь