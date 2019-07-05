В Генке рассказали о ходе переговоров с Сампдорией по Малиновскому

Новости спорта: Руслан Малиновский твердо настроен покинуть чемпионов Бельгии.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский намерен покинуть клуб ради трансфера в чемпионат Италии. Представители Сампдории уже сделали предложение Генку, но бельгийский клуб выдвинул свои условия по этому переходу.

«Имели беседу с Малиновским, в которой он признался, что хочет покинуть клуб и перебраться в чемпионат Италии. Сампдория? Их представители были здесь на прошлой неделе, и сделали нам предложение. Мы сформировали для них встречное предложение, и они решили его обдумать. Вероятность ухода Малиновского очень реальна», — цитирует де Конде издание Belgiumsoccer.be.

Интерес к Малиновскому подтвердил президент Сампдории Массимо Ферреро, по словам которого, Генк запросил за трансфер хавбека 12-13 миллионов евро.

Также интерес к украинскому полузащитнику проявляла Аталанта, но генеральный директор клуба позже заявил, что трансферное окно для его команды уже закрыто.

Игроком Генка Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский отыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

Сампдория в прошлом розыгрыше Серии А заняла 9-е место.