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Ибрагимович принял участие в вирусном челлендже

Ибрагимович принял участие в вирусном челлендже
11:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: У Златана получился бы неплохая карьера в смешанных единоборствах.

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович решил присоединиться к нашумевшему в соцсетях Bottle Cap Challenge.

Участники челленджа должны одной ногой открутить крышку бутылки с разворота так, чтобы она при этом не упала. У шведского нападающего это получилось сделать не хуже спортсменов, которые занимаются смешанным единоборствами.

Интересно, что Златан также вызвал пройти этот непростой челлендж полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

 
 
 
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@sprakforalla (Zoran) You are welcome @paulpogba you are next #bottlecapchallenge

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Напомним, ранее экс-чемпион UFC поднял этот челлендж на новый уровень, открыв три бутылки одним ударом ногой.

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Златан Ибрагимович, МЛС, Футбол, Новости футбола.
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