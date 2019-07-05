Ибрагимович принял участие в вирусном челлендже

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович решил присоединиться к нашумевшему в соцсетях Bottle Cap Challenge.
Участники челленджа должны одной ногой открутить крышку бутылки с разворота так, чтобы она при этом не упала. У шведского нападающего это получилось сделать не хуже спортсменов, которые занимаются смешанным единоборствами.
Интересно, что Златан также вызвал пройти этот непростой челлендж полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
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@sprakforalla (Zoran) You are welcome @paulpogba you are next #bottlecapchallenge
Напомним, ранее экс-чемпион UFC поднял этот челлендж на новый уровень, открыв три бутылки одним ударом ногой.