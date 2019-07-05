Наполи намерен вступить в борьбу за Икарди

Новости спорта: Мауро Икарди может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Форвард миланского Интера Мауро Икарди может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, поскольку новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте не желает видеть аргентинца в команде.

Как сообщает Football Italia, в услугах 26-летнего нападающего заинтересован Наполи, который готов выплатить требуемую Интером сумму.

Сообщается, что 60 миллионов евро должны удовлетворить финансовые аппетиты миланского клуба. Кроме того, Наполи не составит труда предложить контракт, который хочет Икарди.

В минувшем сезоне Икарди сыграл за Интер 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.