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Жоао Фелиш побил трансферные рекорды Роналду

Жоао Фелиш побил трансферные рекорды Роналду
01:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Переход Жоао Фелиша обошелся "Атлетико" в 126 млн евро и возглавил рейтинг самых дорогих трансферов в истории португальских футболистов.

Топ-3 самых дорогих трансферов португальцев в истории выглядит сейчас так, сообщает Zbirna.com.

1. Жоао Фелиш, сезон-2019/20 из “Бенфики” в “Атлетико”, 126 млн евро

2. Криштиану Роналду, сезон-2017/18 из “Реала” в “Ювентус”, 117 млн евро

3. Криштиану Роналду, сезон-2009/10 с “МЮ” в “Реал”, 94 млн евро

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Напомним, 3 июля мадридский футбольный клуб “Атлетико” подписал рекордный в своей истории контракт с Жоау Фелишем. Сумма трансфера 19-летнего футболиста составила 126 млн евро. Контракт рассчитан на 7 лет.

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Криштиану Роналду, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Жоао Фелиш.
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