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УПЛ назвала лучших по итогам сезона 2018/19

УПЛ назвала лучших по итогам сезона 2018/19
00:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УПЛ

Новости спорта: Стали известны имена победителей в пяти номинациях по итогам сезона 2018/19 в чемпионате Украины.

Украинская Премьер-лига объявила победителей в главных номинациях по итогам сезона-2018/19, которые набрали наибольшее количество баллов в голосовании среди экспертов.

Так, полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком минувшего розыгрыша УПЛ. В борьбе за эту награду вингер киевлян обошел полузащитника Тайсона и нападающего Жуниора Мораеса из Шахтера.

Экс-менеджер Шахтера Паулу Фонсека признан лучшим тренером, обойдя наставника Александрии Владимира Шарана и коуча Динамо Александра Хацкевича.

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Награда лучшему вратарю досталась Андрею Пятову из Шахтера. В число претендентов также вошли Юрий Панькив (Александрия) и Никита Шевченко (Карпаты/Заря).

Лучшим молодым игроком сезона стал защитник Динамо Виталий Миколенко, который опередил бывшего форварда Карпат Марьяна Шведа и своего одноклубника Николая Шапаренко.

Харьковчанин Анатолий Абудула стал победителем в номинации "Лучший арбитр", обойдя Юрия Можаровского (Львов) и Константина Труханова (Харьков).

Почетные призы будут вручены победителям перед матчем за Суперкубок Украины, который состоится в Одессе 28 июля.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Паулу Фонсека, Виктор Цыганков.
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