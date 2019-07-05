Барселона и ПСЖ близки к грандиозному обмену Неймара и Коутиньо

Новости спорта: Большую роль в предстоящем обмене сыграл капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Форвард "Пари-Сен-Жермен" Неймар близок к возвращению в "Барселону", утверждает Tuttomercatoweb.

По информации источника, парижане готовы отпустить бразильца на "Камп Ноу" в обмен на полузащитника сине-гранатовых Филиппе Коутиньо. При этом каталонскому клубу придётся доплатить за 27-летнего нападающего ещё € 120 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит порядка € 230 млн без учёта комиссионных. Сообщается, что большую роль в предстоящем обмене сыграл капитан "Барсы" Лионель Месси, который оказал давление на руководство своего клуба для осуществления этого трансфера.

Напомним, Неймар выступал за "Барселону" в период с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба он сыграл 186 матчей и забил 105 мячей. Летом 2017 года он был продан в "ПСЖ" за рекордные для футбола € 222 млн.