Насри перешел в Андерлехт

"Андерлехт" в своём "твиттере" объявил о подписании французского полузащитника Самира Насри.
В бельгийский клуб 32-летний хавбек перешёл на правах свободного агента.
Видео доступно в "твиттере" Андерлехта.
He's in! Welcome Samir Nasri. Bienvenue au #RSCA. #WelcomeSamir #COYM pic.twitter.com/Na6f99joCQ
— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 июля 2019 г.
Последним клубом француза был "Вэст Хэм Юнайтед". В стан "молотобойцев" футболист перешёл в январе этого года. Всего за команду Насри сыграл 6 матчей и сделал 2 результативные передачи. По истечении полугодичного контракта стороны не стали продлевать сотрудничество. Ранее игрок также выступал за "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью" и турецкий "Антальяспор". В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.