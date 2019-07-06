Насри перешел в Андерлехт

Новости спорта: Андерлехт объявил о подписании Самира Насри.

"Андерлехт" в своём "твиттере" объявил о подписании французского полузащитника Самира Насри.

В бельгийский клуб 32-летний хавбек перешёл на правах свободного агента.

Видео доступно в "твиттере" Андерлехта.

Последним клубом француза был "Вэст Хэм Юнайтед". В стан "молотобойцев" футболист перешёл в январе этого года. Всего за команду Насри сыграл 6 матчей и сделал 2 результативные передачи. По истечении полугодичного контракта стороны не стали продлевать сотрудничество. Ранее игрок также выступал за "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью" и турецкий "Антальяспор". В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.