Шахтер - Копенгаген: видеообзор матча 05.07.2019

Новости спорта: Смотреть видеообзор контрольного матча Шахтер - Копенгаген.

Донецкий Шахтер провел второй контрольный поединок за день. Состав, который можно считать более приближенный к основному, обыграл действующего чемпиона Дании, Копенгаген.

Украинская команда начала очень мощно - дубль в течение пяти минут оформил Жуниор Мораес. Сперва он воспользовался пасом Марлоса, обыграл в штрафной троих оппонентов и пробил точно. А затем получил мяч на ход от Патрика и разобрался с голкипером.

Под занавес Копенгаген отквитал один мяч - Хольсе добил мяч в пустые ворота после сейва Пятов.

Во втором тайме замены сбили темп игры и больше голов команды не забили.

В понедельник, 8 июля, команда проведет сразу два спарринга — против сербского Пролетера и австрийского Вольфсбергера.

Шахтер - Копенгаген — 2:1

Голы: Мораес (16, 21) — Хольсе (40).

Шахтер: Пятов (Трубин, 59) — Додо, Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бутко, 81) — Марлос, Степаненко, Патрик (Коваленко, 77), Соломон, Тайсон — Мораес (Бланко-Лещук, 81).