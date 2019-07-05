Динамо разгромило Ваккер, Караваев забил дебютный гол за клуб (Видео)

Новости спорта: Динамо обыграло Ваккер в рамках контрольного матча на сборе в Австрии.

Счет в матче открыл Александр Караваев, который справа вышел один на один с голкипером и хладнокровно реализовал момент. Отметим, что новичок киевлян заметно выделялся активностью на своем фланге в отведенное ему игровое время. Удвоил преимущество "бело-синих" Беньямин Вербич, мастерски разобравшийся с оппонентом в углу штрафной "Ваккера". А перед перерывом мяч в ворота отправил Денис Гармаш, который точно пробил из пределов штрафной.

Во второй половине встречи австрийцам удалось немного выровнять игру. Интенсивность в действиях киевлян несколько упала, что можно объяснить большим количеством замен. Так, более результативных ударов в поединке не было, и "Динамо" одержало победу со счетом 3:0.

Товарищеский матч.

"Динамо" – "Ваккер" – 3:0

Александр Караваев (12), Беньямин Вербич (21), Денис Гармаш (45)

Денис Гармаш (45) – Сатин (57)

"Динамо": Руслан Нещерет (Владислав Кучерук, 46), Томаш Кендзёра (Виталий Миколенко, 66), Тамаш Кадар (Ахмед Алибеков, 46), Никита Бурда (Александр Караваев, 66), Артем Шабанов, Денис Гармаш (Сергей Сидорчук, 66), Мохаммед Кадири (Александр Андриевский, 66), Владимир Шепелев (Николай Шапаренко, 66), Беньямин Вербич (Карлос Де Пена, 46), Александр Караваев (Георгий Цитаишвили, 46), Фран Соль (Назарий Русин, 46)

"Ваккер" (первый тайм): Ведль, Йоппич, Бакер, Абали, Керхаль, Конте, Ваулнер, Сатин, Дзайдзен, Хуптауф, Ибрисимович

Арбитр: Александер Брюггель (Австрия)

Имст (Австрия)