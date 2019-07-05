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Атлетико сделал жесткое заявление касательно трансфера Гризманна в Барселону

Атлетико сделал жесткое заявление касательно трансфера Гризманна в Барселону
22:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: "Рохибланкос" выразили полное отвращение к каталонцам и к самому игроку.

Мадридский Атлетико на фоне трансферной саги с переходом Антуана Гризманна в Барселону обратился с официальным обращением к "сине-гранатовым" и самому игроку, после того как "блаугранас" попросили отсрочку платежа за трансфер в размере 120 млн евро.

Далее приводится полный текст обращения "матрасников":

"После заявлений, сделанных сегодня президентом Барселоны Хосепом Марией Бартомеу о том, что их клуб желает взять отсрочку в переговорах по нашему игроку Антуану Гризманну, Атлетико Мадрид хочет публично изложить следующее: 14 мая Антуан Гризманн проинформировал Мигеля Анхеля Гиля, Диего Пабло Симеоне и Андреа Берта о своем решении покинуть клуб в конце сезона. Через несколько дней после этой встречи Атлетико Мадрид узнал, что футбольный клуб Барселона и игрок достигли соглашения в марте прошлого года. Также они обсуждали условия соглашения с середины февраля".

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"Вчера состоялась встреча Мигеля Анхеля Гиля с генеральным директором футбольного клуба Барселона Оскаром Грау по просьбе Барселоны. На этом совещании господин Грау потребовал отсрочки платежа суммы трансфера, после того как 1 июля цена опустилась с 200 млн евро до 120 млн евро".

"Очевидно, что Атлетико Мадрид ответил на это отрицательно, понимая, что и Барселона, и игрок не уважают Атлетико Мадрид и всех его болельщиков".

"В результате всего этого, Атлетико Мадрид сегодня попросил игрока, его сестру в качестве агента футболиста и его адвоката, чтобы Антуан Гризманн, в соответствии с их договорными обязательствами с нашим клубом, появился в следующее воскресенье в расположении команды, чтобы начать предсезонку с остальными его товарищами по команде".

"В этом пресс-релизе наш клуб хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обоих. Особенно к Барселоне, за то, что этот клуб побудил игрока разорвать свои договорные отношения с Атлетико Мадрид в один миг, когда клуб играл важнейшие для себя матчи Лиги чемпионов против Ювентуса и в Ла Лиге против той таки Барселоны", — сообщается на официальном сайте "матрасников".

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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