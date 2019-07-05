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Барселона официально презентовала Френки де Йонга

Барселона официально презентовала Френки де Йонга
22:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер fcbarcelona

Новости спорта: 5 июля состоялась официальная презентация нидерландского хавбека Френки де Йонга в качестве игрока "Барселоны".

Футболист прибыл в столицу Каталонии вчера вечером. Сегодня утром он прошёл медицинское обследование, после чего подписал контракт сроком до лета 2024 года и был представлен на "Камп Ноу" в качестве игрока клуба. На презентации 22-летний хавбек поцеловал эмблему "Барселоны".

Видео доступно в "твиттере" "Барселоны".

Напомним, "Барселона" оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки, хавбек провёл остаток кампании в "Аяксе". Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.

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В минувшем сезоне де Йонг в 31 матче Эредивизии записал на свой счёт 3 гола. "Аякс" по итогам розыгрыша занял первое место в турнирной таблице первенства.

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ФК Барселона, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Френки де Йонг.
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