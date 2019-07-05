Барселона официально презентовала Френки де Йонга

Футболист прибыл в столицу Каталонии вчера вечером. Сегодня утром он прошёл медицинское обследование, после чего подписал контракт сроком до лета 2024 года и был представлен на "Камп Ноу" в качестве игрока клуба. На презентации 22-летний хавбек поцеловал эмблему "Барселоны".
Видео доступно в "твиттере" "Барселоны".
Напомним, "Барселона" оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки, хавбек провёл остаток кампании в "Аяксе". Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.
Camp Nou
@DeJongFrenkie21
pic.twitter.com/vzRytsC9vx
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 июля 2019 г.
В минувшем сезоне де Йонг в 31 матче Эредивизии записал на свой счёт 3 гола. "Аякс" по итогам розыгрыша занял первое место в турнирной таблице первенства.