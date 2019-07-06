Моуринью близок к работе в Китае

Новости спорта: Жозе Моуринью провел встречу с самым богатым человеком Китая.

Португальский тренер Жозе Моуринью в ближайшее время может трудоустроиться в Китае. Об этом сообщает The Telegraph.

Сеу Жозе провел встречу с самым богатым человеком Китая Хуэй Ка Яном, человеком, который создал китайскую Суперлигу. В частности, предприниматель является владельцем крупнейшей в Азии компании Evergrande Group.

Являясь большим фанатом футбола, Хуэй желает предложить португальцу должность главного тренера Гуанчжоу Эвергранд. Также Хуэй хочет, чтобы Моуринью выступал его советником по развитию футбола в стране.

Сам Жозе ранее заявлял, что намерен вернуться к тренерской работе нынешним летом и готов взять за развивающийся проект.